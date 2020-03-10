Минэнерго США приостанавливает продажу нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США отложило запланированную на четверг продажу 12 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Такой шаг может оказать некоторую поддержку нефтяному рынку, обвалившемуся по итогам торгов в понедельник на фоне обострения отношений Саудовской Аравии и России, отмечают эксперты.

"С учетом текущей ситуации на нефтяном рынке, сейчас не самый лучший момент для продажи нефти из резервов", - говорится в заявлении Минэнерго.

Как сообщалось, в понедельник цены на нефть обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель.

Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.

Министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь сообщил, что российские компании в краткосрочном периоде могут увеличить добычу нефти на 200-300 тыс. б/с, в перспективе - до 500 тыс. б/с.

По данным на 18:00 МСК во вторник майские фьючерсы на Brent прибавляют в цене 6,2%, торгуясь на уровне $36,49 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 6,3%, до $33,1 за баррель.

Продажа нефти из SPR в соответствии с предыдущим планом привела бы к выплескиванию на и без того переполненный рынок еще порядка 12 млн баррелей, что эквивалентно суточной добыче нефти в США, пишет The Wall Street Journal.

Минэнерго регулярно продает нефть из стратегического резерва в соответствии с установленным графиком. В общей сложности правительство США рассчитывает привлечь $450 млрд за счет продажи нефти из SPR в 2020 финансовом году на реализацию государственных программ.

Минэнерго США не сообщает, когда продажа нефти из SPR возобновится.