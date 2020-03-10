Цены на нефть прибавляют около 6%, Brent на уровне $36,34 за баррель

Цены на нефть растут во вторник, частично отыгрывая огромные потери, понесенные накануне.
Подъем рынка, возможно, обусловлен тем, что трейдеры скептически оценивают угрозы Саудовской Аравии о резком увеличении добычи. Кроме того, многие по-прежнему надеются на возобновление переговоров Москвы и Эр-Рияда, пишет Dow Jones.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 во вторник составила $36,34 за баррель, что на $1,98 (5,76%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,88 (6,04%) - до $33,01 за баррель.
Ранее в ходе торгов подъем стоимости фьючерсов, как на Brent, так и на WTI, превышал 10%.
В понедельник цены на нефть обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: Brent подешевела на 24%, WTI - на 25%.
Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.
Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.
Эксперты, однако, сомневаются в том, что Saudi Aramco сможет довести добычу до этого уровня.
"Не думаю, что кто-то поверил, что они могут добывать так много, - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору SEB Markets Бьярн Шилдроп. - Хотя, возможно, они могут вывести часть нефти из резервов".
Министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь сообщил, что российские компании в краткосрочном периоде могут увеличить добычу нефти на 200-300 тысяч б/с, в перспективе - до 500 тыс. б/с.
Трейдеры и аналитики, при этом, по-прежнему надеются, что Саудовская Аравия и Россия восстановят отношения. Угроза Эр-Рияда увеличить добычу "заставляет людей верить в то, что Россия вернется за стол переговоров", говорит директор Центра развития энергетики в Boston Consulting Group Джейми Уэбстер.
Главный инвестиционный директор хедж-фонда Commodities World Capital Люк Сэдриан полагает, что цены на нефть все же будут расти, поскольку американские производители сланцевой нефти не смогут оставаться прибыльными при текущем уровне цен.
"Путь к этому, возможно, будет волатильным и не будет прямым, и может занять от нескольких месяцев до нескольких кварталов", - говорит Сэдриан.
Некоторые эксперты, однако, предупреждают, что отмечающийся во вторник подъем цен на нефть будет краткосрочным.
"Нефть будет оставаться под давлением до тех пор, пока Москва и Эр-Рияд не договорятся о новом раунде сокращения добычи", - отмечает Гарри Чилингарян, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в BNP Paribas.
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