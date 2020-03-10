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Внутренняя политика 10.03.2020 21:09

Алиев считает необходимым пересмотр законодательства о политических партиях в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым пересмотреть требования для создания в стране политических партий.

«В Азербайджане в настоящее время формируется новая политическая конфигурация. Считаю, что парламент предпримет законодательные шаги для совершенствования политической системы и укрепления основ для многопартийной системы в Азербайджане», - сказал Алиев во вторник, выступая на первом заседании парламента 6-го созыва.

По его словам, в настоящее время нет серьезных критериев для создания политических партий. «Считаю, что необходимо положить конец этой практике. Если мы действительно хотим развить многопартийную систему, то тогда должны быть все аспекты, присущие для политических партий. Считаю, что это будет одним из вопросов в повестке дня парламента», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что позиция власти по отношении к политическим партиям является «новым этапом нашей политики», которая, в свою очередь, является частью курса реформ, начавшихся после президентских выборов в 2018 году.

Ранее глава аппарата Милли Меджлиса (парламента) Сафа Мирзоев заявил, что в настоящее время разрабатывается новая редакция закона «О политических партиях».

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИИ, ПОДХОД


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