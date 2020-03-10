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Дальнее зарубежье 10.03.2020 21:14

Турецкие дроны уничтожили в Идлибе восемь сирийских Панцирей - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении за время операции "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь".

"Конечно, сейчас в Идлибе размещены комплексы "Панцирь". Они есть и в Ливии. В Идлибе мы уничтожили восемь "Панцирей" с помощью наших беспилотников SIHA. Они ("Панцири" - ИФ) очень ценны, это важные системы противовоздушной обороны", - передает слова турецкого лидера во вторник информационное агентство "Анадолу".

Эрдоган беседовал с журналистами во время перелета на родину из Брюсселя.

1 марта Анкара заявила, что в Идлибе проводится операция "Весенний щит". По итогам переговоров в Москве между лидерами Турции и России 5 марта было достигнуто соглашение о прекращении огня между участниками боевых действий в сирийском Идлибе, которое вступило в силу с 00:01 6 марта.

Турецкая сторона ранее заявляла об уничтожении за время операции именно восьми систем ПВО, однако не уточняла их тип.

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Тэги: ЭРДОГАН, ИДЛИБ, ПАНЦИРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]