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ТЭК 10.03.2020 21:18

Азербайджан в январе-феврале экспортировал в Украину нефти на $15,2 млн

Украина в январе-феврале 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 113,344 тыс. тонн.

По данным государственной таможенной службы, за два месяца импортировано сырья на $61,326 млн, что на 18,7% больше, чем годом ранее ($51,683 млн).

В частности, из США поступило сырье на $30,118 млн (доля - 49,11%), Ливии - на $15,942 млн (26%), Азербайджана - на $15,266 млн (24,89%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]