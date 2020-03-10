Азербайджан в январе-феврале экспортировал в Украину нефти на $15,2 млн

Украина в январе-феврале 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 113,344 тыс. тонн.

По данным государственной таможенной службы, за два месяца импортировано сырья на $61,326 млн, что на 18,7% больше, чем годом ранее ($51,683 млн).

В частности, из США поступило сырье на $30,118 млн (доля - 49,11%), Ливии - на $15,942 млн (26%), Азербайджана - на $15,266 млн (24,89%).