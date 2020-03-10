В Азербайджане от коронавируса COVID-19 вылечились 3 человека, еще у двоих выявлено заражение

У двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при Кабмине.

"У двух граждан Азербайджана, 1960 и 1984 года рождения, вернувшихся из Ирана, были диагностированы коронавирус", - сообщает оперативный штаб.

Согласно информации, в настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом, чувствуют себя нормально и их состояние стабильно.

При этом отмечается, что после необходимого лечения из больницы отпущены три гражданина Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это граждане 1973, 1997 и 1998 г.р.

Таким образом, в настоящее время в больнице лечение от коронавируса проходят 10 человек. Из них 8 являются гражданами Азербайджана, по одному - России и Германии.

А.Азизов