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Социум 10.03.2020 21:29

В Азербайджане от коронавируса COVID-19 вылечились 3 человека, еще у двоих выявлено заражение

У двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при Кабмине.

"У двух граждан Азербайджана, 1960 и 1984 года рождения, вернувшихся из Ирана, были диагностированы коронавирус", - сообщает оперативный штаб.

Согласно информации, в настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом, чувствуют себя нормально и их состояние стабильно.

При этом отмечается, что после необходимого лечения из больницы отпущены три гражданина Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это граждане 1973, 1997 и 1998 г.р.

Таким образом, в настоящее время в больнице лечение от коронавируса проходят 10 человек. Из них 8 являются гражданами Азербайджана, по одному - России и Германии.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШТАБ, КОРОНАВИРУС, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]