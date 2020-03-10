Алиев ждет от нового парламента активного участия в реформах в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает от парламента нового созыва активного участия в проведении реформ.
«Углубление реформ не может пройти мимо парламента. Считаю, что парламент, сформированный в новом составе, должен дать толчок реформам. Перед депутатами стоят большие задачи, прежде всего, в сфере законодательства», - сказал Алиев во вторник, выступая на первом заседании парламента 6-го созыва.
По его словам, поэтому депутаты должны больше внимания уделять качеству законодательства. «Необходимо провести ревизию действующего законодательства. Кроме этого, есть проблемы с исполнением принятых законов и распоряжений. По этой причине в Администрации президента создан специальный отдел. Поэтому мы должны провести ревизию законодательной базы, привести ее в соответствии с нашими существующими целями, так как жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы, новые проблемы», - отметил он.
Президент отметил, что экономические реформы дают результат. «За первые два месяца дополнительные налоговые поступления в госбюджет составили 181 млн манатов, таможенные – более 71 млн манатов за счет обеспечения прозрачности, борьбы с теневой экономикой. Постепенно теневая экономика будет сужаться», - отметил он.
Алиев добавил, что в январе-феврале 2020 года рост ВВП Азербайджана составил 2,8%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 6,7%, ненефтяная промышленность выросла на 21,7%.
«Инфляция в этот период составила 2,8%, денежные доходы населения выросли на 9%. Эта тенденция, я уверен сохранится», - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что ситуация в мире с коронавирусом также влияет на Азербайджан. «Но я думаю, мы успешно преодолеем эту ситуацию, тогда как ряд стран серьезно страдают от этого. По моей информации у нас уже есть выздоровевшие, те, кто находится на карантине, в ближайшее время будут отпущены домой после его истечения. Т.е. ситуация находится под полным контролем», - сказал Ильхам Алиев.
А.Азизов
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