Число заразившихся коронавирусом в Грузии увеличилось до 23 человек

В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 за сутки увеличилось на 8 и, по последним данным, составляет 23 человека.

Такие данные опубликованы во вторник вечером на созданном правительством Грузии сайте по мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19.

Согласно этим данным, на данном этапе в карантине находятся 126 человек, а под стационарным наблюдением 46.