Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9332 RUR   0.0232 GBR   2.2205 TRY   0.2769

Цена на нефть

    $/bbl WTI 31.13 -10.15 Brent 34.36 -10.91

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.03.2020 21:58

Число заразившихся коронавирусом в Грузии увеличилось до 23 человек

В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 за сутки увеличилось на 8 и, по последним данным, составляет 23 человека.

Такие данные опубликованы во вторник вечером на созданном правительством Грузии сайте по мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19.

Согласно этим данным, на данном этапе в карантине находятся 126 человек, а под стационарным наблюдением 46.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, УВЕЛИЧЕНИЕ


Похожие новости


Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 13 человек Число заболевших коронавирусом выросло в Грузии более чем в два раза Правительство Грузии примет меры, чтобы справиться с негативным влиянием коронавируса на сферу туризма - премьер Учебный процесс в Грузии из-за коронавируса с 4 марта будет приостановлен во всех школах и вузах страны Четверо граждан Азербайджана госпитализированы в Тбилиси в числе 10 человек для проверки на коронавирус В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом - глава Минздрава

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]