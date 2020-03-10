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Регион 10.03.2020 22:24

Анкара должна вернуть С-400 России, если хочет получить Patriot - Пентагон

Властям Турции следует вернуть России купленные ЗРС С-400, если Анкара хочет получить от США комплексы Patriot, заявил во вторник помощник главы Пентагона Джонатан Рэтт Хоффман.

"Позиция главы Пентагона была совершенно ясна с первого дня работы на этой должности: Турция не получит Patriot, если не вернет С-400", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что США стали занимать менее жесткую позицию в отношении вопроса с закупками Анкары у России зенитных ракетных систем С-400.

Кроме этого, Эрдоган, накануне проведший переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил, что позиция последнего по С-400 заключалась в следующем: каждый член НАТО имеет право самостоятельно решать, какое оружие приобретать, а альянс не имеет права оказывать давление на какого-либо союзника по НАТО из-за этого вопроса.

Ранее в США неоднократно выражали обеспокоенность приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В Анкаре же заявляют, что не согласны с позицией Вашингтона и готовы обсуждать тему С-400 на уровне экспертов.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, С400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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