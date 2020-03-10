Алиев и Бердымухамедов обсудят в Баку торговлю, транспорт, энергетику и Каспий

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11 марта, по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева посетит Азербайджан с официальным визитом.
«В рамках нынешней встречи в Баку президенты обменяются мнениями по ключевым аспектам азербайджано-туркменских отношений, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес», - сообщает сайт туркменского президента.
Как ожидается, большое внимание во время переговоров будет уделено интенсификации и диверсификации торгово-экономических связей. Туркменистан и Азербайджан обладают мощным природно-ресурсным потенциалом, в том числе колоссальными запасами углеводородов, и это открывает большие перспективы для плодотворных контактов в стратегически важных сферах.
По итогам азербайджано-туркменских переговоров на высшем уровне намечается подписать пакет двусторонних документов.
А.Азизов
ЕИБ выделил литовскому энергохолдингу Ignitis 60 млн евро на проект ВЭС в Польше
JKX договорилась о продаже своей "дочки" в Венгрии за $2,9 млн
Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров, планируя наращивать экспорт нефти
Достопримечательности Великобритании опустели без туристов, опасающихся коронавируса
В Азербайджане от коронавируса COVID-19 вылечились 3 человека, еще у двоих выявлено заражение
В Азербайджане после карантина на коронавирус отпустили домой 312 человек
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Анкара должна вернуть С-400 России, если хочет получить Patriot - Пентагон
Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху отложить начало слушаний по делам о коррупции
Число заразившихся коронавирусом в Грузии увеличилось до 23 человек
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
«Банк Республика» провел встречи с женщинами-предпринимателями в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта