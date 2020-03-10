Алиев и Бердымухамедов обсудят в Баку торговлю, транспорт, энергетику и Каспий

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11 марта, по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева посетит Азербайджан с официальным визитом.

«В рамках нынешней встречи в Баку президенты обменяются мнениями по ключевым аспектам азербайджано-туркменских отношений, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес», - сообщает сайт туркменского президента.

Как ожидается, большое внимание во время переговоров будет уделено интенсификации и диверсификации торгово-экономических связей. Туркменистан и Азербайджан обладают мощным природно-ресурсным потенциалом, в том числе колоссальными запасами углеводородов, и это открывает большие перспективы для плодотворных контактов в стратегически важных сферах.

По итогам азербайджано-туркменских переговоров на высшем уровне намечается подписать пакет двусторонних документов.

А.Азизов