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Дальнее зарубежье 11.03.2020 00:45

В Испании 1674 человека заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом людей в Испании достигло 1674 человек, сообщает газета "Паис".

При этом, по данным сайта, отслеживающего заражения в мире по странам, среди зараженных испанцев 101 человек - в критическом состоянии.

Скончались от осложнений или болезней, вызванных коронавирусом, 35 человек.

Кроме того, 135 человек в Испании выздоровели после заражения коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о 1204 случаях заражения и о 28 скончавшихся в Испании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]