В Испании 1674 человека заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом людей в Испании достигло 1674 человек, сообщает газета "Паис".
При этом, по данным сайта, отслеживающего заражения в мире по странам, среди зараженных испанцев 101 человек - в критическом состоянии.
Скончались от осложнений или болезней, вызванных коронавирусом, 35 человек.
Кроме того, 135 человек в Испании выздоровели после заражения коронавирусом.
Днем ранее сообщалось о 1204 случаях заражения и о 28 скончавшихся в Испании.
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