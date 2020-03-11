Нефть дорожает на 3% на ожиданиях стимулов, фьючерсы на S&P 500 снижаются на 2%

Цены на нефть растут в среду в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики США, однако на настроения участников рынка влияет неопределенность, связанная со сроками и масштабами этих мер.
Белый дом и Конгресс во вторник активно обсуждали меры по поддержке экономики США и снижения налоговой нагрузки на граждан. Однако детали и сроки объявления этих мер пока неизвестны, и одни эти шаги, говорят эксперты, вряд ли смогут изменить ситуацию на рынках.
На этом фоне перешли к росту цены на золото, и вновь стала снижаться доходность 10-летних Treasury. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 2,2%.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 в среду составляла $38,5 за баррель, что на 3,5% выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,8% - до $35,3 за баррель.
Цены на нефть отыграли примерно половину падения, которое произошло в понедельник после того как Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.
Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.
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