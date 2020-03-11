Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс., число жертв вне материкового Китая - 4,3 тыс

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро среды, 11 марта, достигло 118 тыс. 23 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.
При этом на материковый Китай приходится 80,778 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 5,5 тыс. случаев.
Всего в мире начитывается 4,294 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3,157 тыс.
За исключением материковой части китайской территории в мире за стуки скончалось 307 человек.
В Италии зафиксировано 10,149 подтвержденных случаев заболевания (скончался 631 человек), Иране - 8,042 тыс., (291), Южной Корее - 7,775 тыс.(60), Испании - 1,662 тыс. (36), Франции - 1,606 тыс. (30), Германии - 1,296 тыс. (два), Франции - 1,126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера - 1,264 тыс. (19), США - 1004 (31), Швейцарии - 476 (тои), Нидерландах - 382 (четыре), Великобритании - 373 (шесть), Норвегии - 277, Бельгии - 267, Швеции - 248, Австрии - 182, Сингапуре - 166, Малайзии - 129, Гонконге - 120 (три), Дании - 113, Австралии - 112 (три), Бахрейне - 109.
Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 91 стране и районе мира. Случаи кончины из-за коронавируса зафиксированы в Ираке (шесть), Сан-Марино, (два), по одному - в Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Ливане, Аргентине, Марокко, Панаме.
Всего в мире излечились более 65,9 тыс. человек.
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