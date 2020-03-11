Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9332 RUR   0.0232 GBR   2.2205 TRY   0.2769

Цена на нефть

    $/bbl WTI 34.36 3.23 Brent 37.22 2.86

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 11.03.2020 09:15

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс., число жертв вне материкового Китая - 4,3 тыс

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро среды, 11 марта, достигло 118 тыс. 23 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80,778 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 5,5 тыс. случаев.

Всего в мире начитывается 4,294 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3,157 тыс.

За исключением материковой части китайской территории в мире за стуки скончалось 307 человек.

В Италии зафиксировано 10,149 подтвержденных случаев заболевания (скончался 631 человек), Иране - 8,042 тыс., (291), Южной Корее - 7,775 тыс.(60), Испании - 1,662 тыс. (36), Франции - 1,606 тыс. (30), Германии - 1,296 тыс. (два), Франции - 1,126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера - 1,264 тыс. (19), США - 1004 (31), Швейцарии - 476 (тои), Нидерландах - 382 (четыре), Великобритании - 373 (шесть), Норвегии - 277, Бельгии - 267, Швеции - 248, Австрии - 182, Сингапуре - 166, Малайзии - 129, Гонконге - 120 (три), Дании - 113, Австралии - 112 (три), Бахрейне - 109.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 91 стране и районе мира. Случаи кончины из-за коронавируса зафиксированы в Ираке (шесть), Сан-Марино, (два), по одному - в Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Ливане, Аргентине, Марокко, Панаме.

Всего в мире излечились более 65,9 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В мире зафиксировано более 114 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 64 тыс. пациентов вылечились - данные университета Хопкинса Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,4 тыс., число жертв вне материкового Китая приближается к 4 тыс. Коронавирус будет распространяться по миру до конца июня Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 108,5 тыс., число жертв - 3,8 тыс Число инфицированных коронавирусом в мире растет, общее количество превысило 100 тысяч человек Всемирный банк выделит $12 млрд на помощь государствам в борьбе с коронавирусом

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]