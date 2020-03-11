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Здравоохранение 11.03.2020 09:18

Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее превысило 7,7 тыс., увеличившись за сутки на 242 новых случая, общее число жертв - 60

По состоянию на утро среды, 11 марта, в Южной Корее число инфицированных коронавирусом Covid-19 достигло 7,775 тыс., за истекшие стуки зарегистрировано 242 новых случая заражения, сообщили медицинские власти РК.

Всего в стране жертвами коронавируса стали 60 человек, преимущественно - люди преклонного возраста с хроническими заболеваниями.

Около 63% заболеваний связано с членами религиозной секты Shincheonji в городе Тэгу, население которого насчитывает 2,5 млн человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]