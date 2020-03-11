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Дальнее зарубежье 11.03.2020 09:18

Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании

Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис сообщила, что у нее выявлен коронавирус Covid-19.

Она информировала в распространенном заявлении, что находится дома на карантине и прекратила все контакты, постепенно поправляется.

Весте с тем, как сообщают британские СМИ, на минувшей неделе Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а накануне встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАММИНИСТРА, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]