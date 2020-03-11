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Спорт 11.03.2020 09:19

Олимпийские игры в Токио могут быть отсрочены на год-два из-за коронавируса

Проведение запланированной на 2020 год Олимпиады в Токио может быть перенесено на год-два из-за распространения по всему миру коронавируса Covid-19, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши.

"Я не думаю, что Игры будут отменены, это будет переносом сроков. У Международного олимпийского комитета возникнут проблемы, если они будут отменены. Только права американского ТВ дают МОК огромную сумму", - сказал собеседник издания.

Официально японский Олимпийский комитет пока не комментировал это заявление, однако ранее он неоднократно объявлял, что Олимпиада состоится в июле-августе 2020 года, как и планировалось.

По состоянию на 00:00 часов среды по московскому времени в мире насчитывается 116,6 тыс. инфицированных коронавирусом, число скончавшихся превысило 4,2 тыс. человек.

В Японии с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера зарегистрировано 1,250 тыс. случаев заболевания при 24 скончавшихся.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, СРОКИ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]