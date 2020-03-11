Боррель и Чавушоглу провели телефонный разговор в развитие визита Эрдогана в Брюссель

Евросоюз и Турция ведут диалог о проблеме сирийских беженцев и преодолении разногласий в их отношениях.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели во вторник телефонный разговор о немедленных действиях в продолжение встречи лидеров ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась накануне в Брюсселе.
Как сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), "они сосредоточились на выполнении Заявления ЕС-Турция от 18 марта 2016 года, исполняя с поручение лидеров".
Их беседа была основана также на результатах состоявшегося ранее визита Борреля в Анкару, где он встретился с руководством Турции, а также дискуссии министров иностранных дел стран ЕС во время их неформальной встречи в Загребе 5 марта.
Боррель и Чавушоглу договорились поддерживать тесную связь и продолжить обсуждение в ближайшие дни.
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