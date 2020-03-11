Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9332 RUR   0.0232 GBR   2.2205 TRY   0.2769

Цена на нефть

    $/bbl WTI 34.36 3.23 Brent 37.22 2.86

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.03.2020 09:20

Боррель и Чавушоглу провели телефонный разговор в развитие визита Эрдогана в Брюссель

Евросоюз и Турция ведут диалог о проблеме сирийских беженцев и преодолении разногласий в их отношениях.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели во вторник телефонный разговор о немедленных действиях в продолжение встречи лидеров ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась накануне в Брюсселе.

Как сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), "они сосредоточились на выполнении Заявления ЕС-Турция от 18 марта 2016 года, исполняя с поручение лидеров".

Их беседа была основана также на результатах состоявшегося ранее визита Борреля в Анкару, где он встретился с руководством Турции, а также дискуссии министров иностранных дел стран ЕС во время их неформальной встречи в Загребе 5 марта.

Боррель и Чавушоглу договорились поддерживать тесную связь и продолжить обсуждение в ближайшие дни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, ЧАВУШОГЛУ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Юнкер обсудил с вероятным будущим главой дипломатии ЕС поддержку многосторонней международной системы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]