Ирак снижает цены на нефть для потребителей, планирует увеличить экспорт

Ирак вслед за Саудовской Аравией планирует снизить цены на нефть для потребителей в апреле, а также увеличить экспорт, пишет агентство Bloomberg.

Официальные цены на нефть сорта Basrah Light для покупателей в Азии с поставкой в апреле снижены на $5 за баррель. Это на $6 за баррель меньше, чем была снижена цена марки Arab Medium Grade, сопоставимой с сортом Саудовской Аравии. Ирак также снизил цены для Европы и США, тоже меньше, чем Саудовская Аравия.

"Любая ценовая война за получение крупнейшей доли на рынке не отвечает интересам стран-производителей", - приводит агентство слова представителя иракского министерства нефти Асима Джихада (Asim Jihad).

Ирак пытается объединить позиции производителей нефти, чтобы достичь соглашения по стабилизации и восстановлению баланса на рынке, говорится в заявлении спикера.

По словам источника, знакомого с ситуацией, иракская компания по экспорту нефти Somo планирует увеличить экспорт нефти в апреле. Объем поставок компании из южного порта Басра и по трубопроводу через Турцию вырастет минимум до 3,6 млн б/с, максимум до 3,7 млн б/с.

По данным системы отслеживания танкеров Bloomberg, в марте Somo экспортировала 3,44 млн б/с.

Ближневосточные производители нефти продают основной объем своей нефти по долгосрочным контрактам, устанавливая официальные цены, чтобы потребители сразу знали, сколько они заплатят за будущие поставки, пишет Bloomberg.

Другие страны Персидского залива часто отталкиваются от цен Saudi Aramcо, выставляя цены на собственные поставки.

Кувейт, еще один член ОПЕК, вероятно, опубликует свои официальные цены в среду и может последовать той же тенденции к снижению.

SOMO установила стоимость Basrah Light для Азии со скидкой в $3,2 за баррель к региональному бенчмарку по сравнению со скидкой в $4,05 к сорту Arab Medium crude. Менее всего Somo урезала цены для США, снизив их на $2,5-3 за баррель. Aramco, напротив, сделала скидку для США в $7 за баррель. Для Европы Ирак снижает цены на $4-5 за баррель по сравнению с $7-8 за баррель, предложенным Saudi Aramco.