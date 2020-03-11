Tesla планирует построить завод по производству пикапов Cybertruck в центральной части США

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. намерен построить завод по производству пикапов Cybertruck в центральной части США, сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

"Ищем местоположение для Cybertruck Gigafactory. Это будет в центральной части США", - написал он.

Решение компании будет зависеть от стимулирующих мер местных властей, логистических издержек, наличия рабочей силы "с широким кругом талантов" и уровня жизни, пояснил Макс в комментарии для The Wall Street Journal.

Глава компании также сообщил в Twitter, что на заводе будет выпускаться электрический кроссовер Model Y для покупателей с Восточного побережья США.

В январе президент США Дональд Трамп в интервью CNBC сказал, что Макс "собирается построить очень большой завод в США".

Tesla представила бронированный электрический пикап Cybertruck в ноябре прошлого года. Компания планировала начать производство в конце 2021 года.

В феврале Маск намекнул на своей странице в социальной сети, что компания может построить завод в Техасе. Бывший губернатор этого штата Рик Перри создал фонд поддержки предпринимательства, который стал одним из крупнейших в стране. Власти Техаса ранее предоставили компании Маска SpaceX $2,3 млрд для строительства космодрома около города Браунсвилл.

У Tesla есть завод во Фремонте, штат Калифорния, где компания производит электромобили Model S, Model X и Model 3. Автопроизводитель также начал ограниченный выпуск Model Y на этом предприятии.