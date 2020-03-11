Власти США могут продлить срок подачи налоговых деклараций в этом году из-за коронавируса

Власти США, возможно, продлят срок подачи налоговых деклараций в этом году, чтобы смягчить последствия распространения коронавируса для домовладельцев и бизнеса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обычно срок подачи деклараций частными лицами истекает 15 апреля, и опоздание влечет за собой штрафные санкции.
В администрации президента США Дональда Трампа полагают, что продление срока подачи налоговых деклараций может послужить своего рода краткосрочным кредитом для граждан и бизнеса, сталкивающихся с негативными последствиями эпидемии коронавируса.
В настоящее время американский Минфин изучает вопрос о том, на какой период может быть отложен срок подачи деклараций, и для кого именно такая отсрочка может действовать, отмечают источники.
Продление срока будет иметь последствия для бюджета США, отмечают эксперты. Минфин основывается на прогнозах бюджетных доходов, чтобы обеспечить достаточный объем денежных средств для своевременных выплат по долгу, и отсрочка налоговых платежей потребует от него наращивания госзаимствований в ближайшее время.
Апрель традиционно является важнейшим месяцем для налоговых платежей в федеральный бюджет, в прошлом году Минфин собрал в апреле $333 млрд по налогу на доходы физлиц.
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