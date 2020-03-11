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СНГ 11.03.2020 13:54

Глава Минюста Казахстана считает преждевременными комментарии об аресте недвижимости дочери и внука Назарбаева в Лондоне

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев предлагает дождаться завершения судебного процесса, прежде чем комментировать арест недвижимости дочери и внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Лондоне.

"Для того чтобы комментировать индивидуальные судебные процессы, нужно дождаться их завершения. Нужно изучить все материалы этого процесса, и только после этого профессиональный юрист может высказать свое мнение. И это будет его мнение", - сказал Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента в среду.

"Для того чтобы иметь позицию госоргана, должны быть другие обстоятельства. Должны соответствующие запросы быть направлены, и это должно быть в компетенции этого госоргана", - добавил министр.

Ранее британская телерадиокорпорация BBC сообщила о том, что недвижимость в Лондоне, арестованная в 2019 году как "необоснованное богатство", является собственностью дочери и внука казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева - спикера сената республики Дариги Назарбаева и ее сына Нурали Алиева.

"Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен", - говорится в сообщении британской телерадиокорпорации.

Что это за дома и кто в них живет, журналисты узнали из открытых источников в результате совместного расследования с организациями Finance Uncovered и Transparency International. Судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников, отмечается в сообщении.

По данным BBC, владельцы оспаривают в суде арест недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за $100 млн.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНЮСТ, ЛОНДОН, НЕДВИЖИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]