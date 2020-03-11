Евросоюз приветствовал присоединение ряда третьих стран к решению о расширении санкционного списка по Украине за причастность к выборам в Крыму

Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС от 28 января о добавлении в индивидуальный санкционный список семи физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации региональных выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, распространенном в среду в Брюсселе.
В документе отмечается, что эти страны "обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению совета".
28 января Совет ЕС по общим вопросам принял решение добавить к индивидуальному санкционному списку семь физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации региональных выборов в Крыму.
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