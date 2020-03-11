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СНГ 11.03.2020 16:16

Евросоюз приветствовал присоединение ряда третьих стран к решению о расширении санкционного списка по Украине за причастность к выборам в Крыму

Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС от 28 января о добавлении в индивидуальный санкционный список семи физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации региональных выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, распространенном в среду в Брюсселе.

В документе отмечается, что эти страны "обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению совета".

28 января Совет ЕС по общим вопросам принял решение добавить к индивидуальному санкционному списку семь физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации региональных выборов в Крыму.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, КРЫМ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]