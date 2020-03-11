Замглавы Минсельхоза Грузии и его семья инфицированы коронавирусом

Медики подтвердили заражение коронавирусом covid-19 заместителя министра сельского хозяйства и защиты окружающей среды Грузии Юрия Нозадзе, сообщила в среду пресс-служба министерства.
Нозадзе и его семья находились в течение последней недели в режиме самоизоляции, так как они общались с прибывшим из Италии близким человеком, у которого ранее был выявлен коронавирус, говорится в сообщении.
По информации ведомства, медиками были проверены все контакты Нозадзе и его семьи, угроза заражения не выявлена, поэтому министерство продолжает работу в обычном режиме.
Нозадзе и его семья находятся в списке 23 инфицированных коронавирусом, о которых накануне сообщил Минздрав Грузии.
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