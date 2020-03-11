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Регион 11.03.2020 13:06

Замглавы Минсельхоза Грузии и его семья инфицированы коронавирусом

Медики подтвердили заражение коронавирусом covid-19 заместителя министра сельского хозяйства и защиты окружающей среды Грузии Юрия Нозадзе, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Нозадзе и его семья находились в течение последней недели в режиме самоизоляции, так как они общались с прибывшим из Италии близким человеком, у которого ранее был выявлен коронавирус, говорится в сообщении.

По информации ведомства, медиками были проверены все контакты Нозадзе и его семьи, угроза заражения не выявлена, поэтому министерство продолжает работу в обычном режиме.

Нозадзе и его семья находятся в списке 23 инфицированных коронавирусом, о которых накануне сообщил Минздрав Грузии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНСЕЛЬХОЗ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]