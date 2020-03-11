В Латвии зафиксировали два новых случая коронавируса

Еще у двух жителей Латвии, вернувшихся с горнолыжного курорта в Италии, диагностирован коронавирус, в результате общее число заболевших в стране достигло десяти человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Как сообщили в ЦПКЗ, двое новых заразившихся Covid-19 были в той же группе туристов, где ранее уже выявлено семь заболевших. Все они лечатся дома под наблюдением семейных врачей.

На данный момент в Латвии проведен 291 анализ на наличие нового коронавируса, в том числе 17 за последние сутки.

Как сообщалось, первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Рижанка 29 февраля прилетела домой из Мюнхена, побывав ранее в Италии. Она переболела в легкой форме и уже 3 марта была выписана из больницы домой.

После этого заболевание было обнаружено у семи туристов из одной группы, которые заразились вирусом на итальянском курорте Червиния. Все заболевшие возвращались в Латвию 7 марта рейсом компании "airBaltic" BT-630 из Милана. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 жителей Латвии. ЦПКЗ выявил всех пассажиров и членов экипажа. Им было предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача. Из-за нового коронавируса домашний карантин предписан более чем 170 жителям страны.

Министерство иностранных дел Латвии из-за распространения Covid-19 призывает не посещать Италию, Китай, Японию, Сингапур, Корею и Иран.

Кроме того, министерство рекомендует тщательно обдумать необходимость поездки в США, Австралию, Австрию, Бахрейн, Бельгию, Египет, Францию, Грецию, Ирак, Исландию, Канаду, Кувейт, Великобританию, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Швейцарию, Таиланд, Германию и Швецию.