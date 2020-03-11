Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0241 GBR   2.1971 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI 34.36 3.23 Brent 37.22 2.86

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2020 16:27

В Латвии зафиксировали два новых случая коронавируса

Еще у двух жителей Латвии, вернувшихся с горнолыжного курорта в Италии, диагностирован коронавирус, в результате общее число заболевших в стране достигло десяти человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Как сообщили в ЦПКЗ, двое новых заразившихся Covid-19 были в той же группе туристов, где ранее уже выявлено семь заболевших. Все они лечатся дома под наблюдением семейных врачей.

На данный момент в Латвии проведен 291 анализ на наличие нового коронавируса, в том числе 17 за последние сутки.

Как сообщалось, первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Рижанка 29 февраля прилетела домой из Мюнхена, побывав ранее в Италии. Она переболела в легкой форме и уже 3 марта была выписана из больницы домой.

После этого заболевание было обнаружено у семи туристов из одной группы, которые заразились вирусом на итальянском курорте Червиния. Все заболевшие возвращались в Латвию 7 марта рейсом компании "airBaltic" BT-630 из Милана. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 жителей Латвии. ЦПКЗ выявил всех пассажиров и членов экипажа. Им было предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача. Из-за нового коронавируса домашний карантин предписан более чем 170 жителям страны.

Министерство иностранных дел Латвии из-за распространения Covid-19 призывает не посещать Италию, Китай, Японию, Сингапур, Корею и Иран.

Кроме того, министерство рекомендует тщательно обдумать необходимость поездки в США, Австралию, Австрию, Бахрейн, Бельгию, Египет, Францию, Грецию, Ирак, Исландию, Канаду, Кувейт, Великобританию, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Швейцарию, Таиланд, Германию и Швецию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ, РОСТ


Похожие новости


Второй случай коронавируса подтвержден в Латвии В Латвии выявлена первая заболевшая коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]