Спецслужба Азербайджана задержалa подозреваемых в контрабанде 15 тонн табачных изделий в Россию

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и Государственный таможенный комитет (ГТК) пресекли попытку контрабанды в РФ 15 тонн табачных изделий, сообщает ГТК.
«На основании полученной информации о регулярном вывозе табачных изделий контрабандным путем через госграницу Азербайджана автомобильным и железнодорожным транспортом, СГБ и ГТК провели совместное расследование», - отмечается в сообщении.
В ходе оперативно-следственных мероприятий на таможенном посту «Самур» (на границе с РФ), был задержан грузовик «Mercedes» (40-BL-400), прошедший общую таможенную проверку для выезда из страны. В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты незадекларированные табачные изделия импортного производства весом 15 тонн.
В результате задержаны заместитель начальника Северного территориального главного таможенного управления ГТК Гусейнов Эмин, граждане Азербайджана Гусейнов Керим и Алиев Рамин.
«Задержанные обвиняются по статье 206 (контрабанда) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в отношении их избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В настоящее время расследование по данному факту продолжается», - подчеркивается в информации.
Б.Рустамбеков
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