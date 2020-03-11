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Происшествия 11.03.2020 13:07

Спецслужба Азербайджана задержалa подозреваемых в контрабанде 15 тонн табачных изделий в Россию

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и Государственный таможенный комитет (ГТК) пресекли попытку контрабанды в РФ 15 тонн табачных изделий, сообщает ГТК.

«На основании полученной информации о регулярном вывозе табачных изделий контрабандным путем через госграницу Азербайджана автомобильным и железнодорожным транспортом, СГБ и ГТК провели совместное расследование», - отмечается в сообщении.

В ходе оперативно-следственных мероприятий на таможенном посту «Самур» (на границе с РФ), был задержан грузовик «Mercedes» (40-BL-400), прошедший общую таможенную проверку для выезда из страны. В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты незадекларированные табачные изделия импортного производства весом 15 тонн.

В результате задержаны заместитель начальника Северного территориального главного таможенного управления ГТК Гусейнов Эмин, граждане Азербайджана Гусейнов Керим и Алиев Рамин.

«Задержанные обвиняются по статье 206 (контрабанда) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в отношении их избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В настоящее время расследование по данному факту продолжается», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СГБ, ТАБАК, КОНТРАБАНДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]