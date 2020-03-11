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СНГ 11.03.2020 16:47

В Киеве из-за коронавируса отменяют концерты, конференции и киносеансы

В Киеве с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса будет ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования и проведение массовых мероприятий, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердила план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта", - сообщил Кличко в своем видеообращении, опубликованном странице в Фейсбуке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]