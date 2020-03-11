В Киеве из-за коронавируса отменяют концерты, конференции и киносеансы

В Киеве с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса будет ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования и проведение массовых мероприятий, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердила план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта", - сообщил Кличко в своем видеообращении, опубликованном странице в Фейсбуке.
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