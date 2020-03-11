Турция и Россия обсуждают обеспечение безопасности на шоссе M4 в Идлибе - Чавушоглу

Делегации Турции и РФ ведут в Анкаре переговоры, посвященные созданию безопасных условий для движения по сирийскому шоссе M4 в провинции Идлиб, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"В настоящее время военные делегации Турции и России обсуждают в Анкаре вопрос возобновления безопасного движения по автотрассе M4 в Сирии. Переговоры продолжаются со вчерашнего дня", - приводит его слова агентство "Анадолу".
Министр добавил, что Турция также предпринимает усилия с целью перевести режим временного прекращения огня в Идлибе в длительный формат.
Трасса M4 соединяет сирийский портовой город Латакия с иракской границей.
В сирийском Идлибе с 00:01 6 марта начал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как заявил журналистам по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и Турция договорились о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации и о создании коридоров безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4.
Кроме этого, сказал Лавров, достигнута договоренность "15 марта 2020 года начать совместно российско-турецкое патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Трумба - два километра западнее Сиракиб - до населенного пункта Айн-эль-Хабр".
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