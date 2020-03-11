Пассажиры всех международных авиарейсов в Пекин должны отправиться на двухнедельный карантин

Все лица, прилетающие на международных рейсах в Пекин, будут помещены на 14 дней в карантин, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на представителя администрации Пекина.

СМИ напоминают, что ранее власти КНР потребовали отправлять в карантин лиц, прибывших в Китай из Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана - стран, серьезно затронутых распространением коронавируса.

С декабря число жертв коронавируса в Китае составило 3,158 человек, зарегистрировано 80 778 случаев заболевания.

За истекшие сутки в материковом Китае выявлено 24 новых заболевших. При этом из общего числа новых случаев заболевания в стране 10 приходятся на прибывших из-за рубежа.

Всего насчитывается 79 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.