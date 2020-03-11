Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0241 GBR   2.1971 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI 34.36 3.23 Brent 37.22 2.86

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 11.03.2020 13:19

Пассажиры всех международных авиарейсов в Пекин должны отправиться на двухнедельный карантин

Все лица, прилетающие на международных рейсах в Пекин, будут помещены на 14 дней в карантин, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на представителя администрации Пекина.

СМИ напоминают, что ранее власти КНР потребовали отправлять в карантин лиц, прибывших в Китай из Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана - стран, серьезно затронутых распространением коронавируса.

С декабря число жертв коронавируса в Китае составило 3,158 человек, зарегистрировано 80 778 случаев заболевания.

За истекшие сутки в материковом Китае выявлено 24 новых заболевших. При этом из общего числа новых случаев заболевания в стране 10 приходятся на прибывших из-за рубежа.

Всего насчитывается 79 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]