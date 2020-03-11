Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0241 GBR   2.1971 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI 34.36 3.23 Brent 37.22 2.86

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 11.03.2020 13:25

В Белоруссии число заболевших коронавирусом выросло до 12

Главное управление Гродненского облисполкома подтвердило заражение коронавирусом у пожилой жительницы Гродно, вернувшейся из Италии; число зараженных в республике достигло 12.

"62-летняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник. С учетом эпидемического неблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Во вторник днем была доставлена бригадой "скорой" и госпитализирована в областную инфекционную больницу. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдалось. Однако сегодня получено лабораторное подтверждение наличия у нее коронавируса", - сообщила "Гродненская правда".

Ранее министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило еще два новых случая коронавируса в стране, положительные тесты на COVID-19 получены у жителей Гомеля и Минска.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Белоруссии выросло до 12 по состоянию на 11 марта.

Ранее также сообщалось, что трое жителей Беларуси вылечены от коронавирусной инфекции. "У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов", - отмечали в министерстве.

Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси был зафиксирован в конце февраля. Заразившимся оказался гражданин Ирана, студент Белорусского национального технического университета в Минске.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]