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СНГ 11.03.2020 17:02

Новый министр обороны Украины ставит целью максимальное взаимодействие с силами НАТО

Новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что целью реформирования военной сферы должно стать максимальное обеспечение возможностей Вооруженных силах Украины взаимодействовать с силами НАТО.

"Насущной необходимостью реформирования военной сферы является и продолжение работы по внедрению в Вооруженных силах Украины стандартов НАТО", - сказал Таран, выступая в среду перед подчиненными.

"Вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели - полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, у нас должна быть вполне досягаемая цель - максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами альянса", - заявил министр.

Верховная Рада 4 марта поддержала назначение Тарана на должность министра обороны по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НАТО, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]