Новый министр обороны Украины ставит целью максимальное взаимодействие с силами НАТО

Новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что целью реформирования военной сферы должно стать максимальное обеспечение возможностей Вооруженных силах Украины взаимодействовать с силами НАТО.
"Насущной необходимостью реформирования военной сферы является и продолжение работы по внедрению в Вооруженных силах Украины стандартов НАТО", - сказал Таран, выступая в среду перед подчиненными.
"Вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели - полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, у нас должна быть вполне досягаемая цель - максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами альянса", - заявил министр.
Верховная Рада 4 марта поддержала назначение Тарана на должность министра обороны по представлению президента Украины Владимира Зеленского.
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