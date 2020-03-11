Азербайджан и Туркменистан подписали пакет документов по итогам переговоров на высшем уровне

Азербайджан и Туркменистан подписали пакет документов для расширения сотрудничества по итогам переговоров на высшем уровне в среду в Баку.
Президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное Заявление, сообщает сайт туркменского лидера.
На межправительственном уровне подписаны: Соглашение о сотрудничестве в области миграции; Соглашение о взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Туркменистана в Азербайджане и посольства Азербайджана в Туркменистане; Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджана о международном автомобильном сообщении от 19 мая 2008 года.
Кроме этого подписаны: меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между агентством «Turkmenaragatnasyk» Туркменистана и Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана; меморандум о взаимопонимании по строительству, владению и эксплуатации оптико-волоконной линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Туркменистан-Азербайджан компанией электросвязи «Turkmentelekom» и ООО «Azertelecom»; протокол между агентством «Туркменскими авиалиниями» и Госагентством гражданской авиации Азербайджана; протокол между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана по сотрудничеству в области охраны и изучения биологического разнообразия Каспийского моря.
Также подписан ряд документов, призванных активизировать диалог в гуманитарной сфере.
Б.Рустамбеков
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