Азербайджан и Туркменистан подписали пакет документов по итогам переговоров на высшем уровне

Азербайджан и Туркменистан подписали пакет документов для расширения сотрудничества по итогам переговоров на высшем уровне в среду в Баку.

Президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное Заявление, сообщает сайт туркменского лидера.

На межправительственном уровне подписаны: Соглашение о сотрудничестве в области миграции; Соглашение о взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Туркменистана в Азербайджане и посольства Азербайджана в Туркменистане; Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджана о международном автомобильном сообщении от 19 мая 2008 года.

Кроме этого подписаны: меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между агентством «Turkmenaragatnasyk» Туркменистана и Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана; меморандум о взаимопонимании по строительству, владению и эксплуатации оптико-волоконной линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Туркменистан-Азербайджан компанией электросвязи «Turkmentelekom» и ООО «Azertelecom»; протокол между агентством «Туркменскими авиалиниями» и Госагентством гражданской авиации Азербайджана; протокол между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана по сотрудничеству в области охраны и изучения биологического разнообразия Каспийского моря.

Также подписан ряд документов, призванных активизировать диалог в гуманитарной сфере.

Б.Рустамбеков