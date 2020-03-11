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Здравоохранение 11.03.2020 13:55

В Азербайджан дополнительно завезли 3 тыс. тестов для выявления коронавируса - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила в Азербайджан дополнительно 3 тыс. тестов для выявления коронавируса COVID-19, заявила глава представительства ВОЗ в стране Ханде Харманчи.

«На начальном этапе в Азербайджан было привезено 1 тыс. тестов. В воскресенье (8 марта - ИФ) в Азербайджан были привезены дополнительно еще 3 тыс. тестов», - сказала Харманчи в интервью государственному телеканалу AzTV.

По ее словам, ВОЗ планирует оказать Азербайджану помощь в подготовке стратегического плана борьбы с распространением коронавируса, рассчитанного на 3-6 месяцев.

Она добавила, что в настоящее время Азербайджан входит в число стран, где появление коронавируса носит импортный характер, т.е. он импортирован из-за рубежа.

Харманчи подчеркнула, что с воскресенья в Баку находятся эксперты ВОЗ, которые с 12 марта начнут визиты в регионы Азербайджана с целью оценки ситуации и действий правительства.

Как сообщалось ранее, до сих пор коронавирус в Азербайджане был выявлен у 13 человек, из которых 11 граждане Азербайджана, по одному – России и Германии. Все они посещали Иран. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 10 человек, так как трое граждан Азербайджана после лечения были выписаны домой.

После карантина домой также были отпущены 312 человек, у которых не выявлен коронавирус.

А.Азизов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]