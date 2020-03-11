Новак: планы СаудАравии увеличить нефтедобычу не лучший вариант, лучше бы сохранять добычу

Объявление Саудовской Аравией планов о наращивании нефтедобычи - не лучший вариант, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, лучше было бы сохранять обговоренный уровень добычи. Министр также отметил, что Россия поддерживает консультации с министрами стран ОПЕК и не-ОПЕК.