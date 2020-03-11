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СНГ 11.03.2020 17:18

Путин обещает улучшение условий работы инвесторов, защиту от административного и силового давления

Власти РФ будут делать все для создания хороших условий работы инвесторов, в том числе избавлять их от возможного давления административных и правоохранительных структур, обещал президент России Владимир Путин.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных структур", - сказал президент в среду на встрече с инвесторами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]