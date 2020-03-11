Путин обещает улучшение условий работы инвесторов, защиту от административного и силового давления

Власти РФ будут делать все для создания хороших условий работы инвесторов, в том числе избавлять их от возможного давления административных и правоохранительных структур, обещал президент России Владимир Путин.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных структур", - сказал президент в среду на встрече с инвесторами.