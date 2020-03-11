США в партнерстве с ВОЗ передали Киргизии средства защиты для борьбы с коронавирусом

США и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направили в Киргизию груз с защитными масками, перчатками и другими средствами индивидуальной защиты в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19, сообщает в среду пресс-служба киргизского Минздрава.

"Агентство США по международному развитию (USAID) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках пакета ранней помощи в подготовке и предотвращении распространения коронавируса Covid-19 передали Минздраву Киргизии средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Киргизия получила 10 тыс. хирургических масок, 10 тыс. перчаток, 1,4 тыс. халатов, 200 защитных очков и 200 масок для лица типа FFP2. Груз был отправлен из регионального центра материально-технического снабжения ВОЗ в Дубае (ОАЭ).

"Средства индивидуальной защиты предоставляются по просьбе правительства Киргизии. Безвозмездное предоставление правительством США через USAID в партнерстве с ВОЗ средств индивидуальной защиты является частью первоначальных ответных мер американского правительства на вспышку коронавируса, который на данный момент затронул более 100 стран мира", - сообщает киргизский Минздрав.

"В дополнение к этой помощи 3 марта правительство США объявило о выделении $37 млн от USAID для 25 стран, включая Киргизию, для дополнительной поддержки усилий по сдерживанию эпидемии в высокоприоритетных странах", - добавили в пресс-службе министерства.

2 февраля власти Киргизии из-за вспышки коронавируса в КНР приняли решение временно закрыть границу и приостановить воздушное сообщение с Китаем.

С 1 марта введен временный запрет на пересечение государственной границы по идентификационной карте, а также временные ограничения на въезд в Киргизию граждан Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии. Также приостановлено оформление приглашений в Киргизию для граждан этих государств. Киргизские граждане, приезжающие из указанных стран, помещаются на 14-дневный карантин.

МИД Киргизии призвал граждан страны воздержаться от поездок в КНР, Японию, Южную Корею, Италию и Иран.

С 4 марта в Киргизии, согласно рекомендациям Минздрава республики, введен временный запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий.

По данным Минздрава Киргизии, пока на территории республики подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.