Террористы активизировались в приграничных районах на севере Афганистана - СГБ Узбекистана

Ситуация на севере Афганистана обостряется, на южных рубежах СНГ активизировались боевики международных террористических организаций, сообщает пресс-служба пограничных войск Службы госбезопасности (ПВ СГБ) Узбекистана.

Вопросы противодействия международному терроризму и борьбы с контрабандой наркотиков на границах стран СНГ с Афганистаном обсуждались на региональном совещании руководителей пограничных ведомств стран Содружества в среду в Самарканде, говорится в сообщении.

"В ходе обмена мнениями отмечено обострение обстановки в северных приграничных районах Афганистана и (активизация - ИФ) деятельности боевиков международных террористических организаций по расширению подконтрольной им территории", - говорится в сообщении ПВ СГБ Узбекистана.

Во встрече приняли участие делегации пограничных ведомств Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, а также координационной службы совета командующих пограничными войсками стран СНГ.

По данным пресс-службы, участники встречи также обратили внимание на увеличении масштабов производства наркотиков, находящегося под контролем боевиков в Афганистане, и участившиеся попытки контрабанды наркотиков через внешние границы стран Центральной Азии по так называемому "северному маршруту".

На совещании были выработаны меры противодействия проникновению на территорию стран Содружества членов международных террористических и экстремистских организаций, а также участников боевых действий в Сирии и Афганистане. Эти рекомендации будут рассмотрены на очередном заседании Совета командующих пограничными войсками стран СНГ 16 апреля в Ереване, говорится в сообщении.