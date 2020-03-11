Минздрав Киргизии будет отправлять на домашний карантин по коронавирусу всех прибывших из 16 стран

Граждане, въезжающие в Киргизию из 16 стран, должны будут пройти домашний карантин из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19, сообщает в среду пресс-служба киргизского Минздрава.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в республике внесены изменения в классификацию стран небезопасных по распространению Covid-19. Лица, въезжающие из Франции, Германии, Испании, Сингапура, США, Кувейта, Бахрейна, Таиланда, Тайваня, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Малайзии, Канады, Ирака и ОАЭ подлежат изоляции на дому и ежедневному наблюдению медицинского работника первичной медико-санитарной помощи", - говорится в сообщении Минздрава Киргизии.

По распоряжению министерства, жителям материкового Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и Японии въезд на территорию Киргизии временно ограничен. Граждане Киргизии, пребывавшие в этих странах, по возвращению на родину должны пройти 14-дневный карантин.

"В течение карантина не разрешается покидать место обсервации. При нарушении режима со стороны лица под карантином предусмотрена административная ответственность", - отметили в Минздраве.

Перечень стран будет меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире, отмечается в документе.

"Не подлежат обсервации (за исключением лиц с клиническими проявлениями) сотрудники дипломатических представительств вышеуказанных стран, члены официальных делегаций, сотрудники международных организаций, аккредитованных на территории Киргизии", - добавили в ведомстве.

2 февраля власти Киргизии из-за вспышки коронавируса в КНР приняли решение временно закрыть границу и приостановить воздушное сообщение с Китаем.

С 1 марта введен временный запрет на пересечение государственной границы по идентификационной карте.

МИД Киргизии призвал граждан страны воздержаться от поездок в КНР, Японию, Южную Корею, Италию и Иран.

С 4 марта в Киргизии, согласно рекомендациям Минздрава республики, введен временный запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий.

По данным Минздрава Киргизии, пока на территории республики подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.