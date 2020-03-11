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СНГ 11.03.2020 18:25

Мечети в Киргизии дезинфицируют в рамках профилактики коронавируса

Власти Киргизии в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 начали дезинфекцию мечетей, прихожанам сообщают о необходимой профилактике вирусных заболеваний.

"В ходе очередного заседания республиканского штаба по предупреждению проникновения коронавируса представитель Государственной комиссии по делам религии Киргизии проинформировал, что в мечетях страны начались работы по дезинфекции, а также проводится информационно-разъяснительная работа среди прихожан о правилах профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе коронавируса", - сообщает в среду пресс-служба правительства Киргизии.

Кроме того, в Бишкеке проводится мониторинг торгово-развлекательных комплексов, устанавливаются очистители воздуха, емкости с дезинфицирующими средствами, специалисты санитарных служб дезинфицируют маршрутные такси, автобусы и троллейбусы.

2 февраля власти Киргизии из-за вспышки коронавируса в КНР приняли решение временно закрыть границу и приостановить воздушное сообщение с Китаем.

С 1 марта введен временный запрет на пересечение государственной границы по идентификационной карте, а также временные ограничения на въезд в Киргизию граждан Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии. Также приостановлено оформление приглашений в Киргизию для граждан этих государств. Киргизские граждане, приезжающие из указанных стран, помещаются на 14-дневный карантин.

МИД Киргизии призвал граждан страны воздержаться от поездок в КНР, Японию, Южную Корею, Италию и Иран.

С 4 марта в Киргизии, согласно рекомендациям Минздрава республики, введен временный запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий.

По данным Минздрава Киргизии, пока на территории республики подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МЕЧЕТИ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]