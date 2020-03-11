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СНГ 11.03.2020 19:29

Около 1 тыс. человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом в Москве, находятся под медицинским наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом в Москве, находятся под медицинским наблюдением, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг - друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам, они также были помещены под медицинское наблюдение - часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре", - сообщила Ракова журналистам в среду.

"Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов", - сказала она.

Как отметила Ракова, после подтверждения диагноза заболевшего пассажирам рейса, на котором прибыл пациент, оперативно осуществляется адресная СМС-рассылка.

"Адресатов просят перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. Уже отправлено более 650 сообщений. Быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета", - сказала вице-мэр.

К настоящему моменту в Москве было зафиксировано девять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один из пациентов уже выписан из больницы после полного выздоровления. Остальные проходят необходимое лечение в медицинских учреждениях города.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]