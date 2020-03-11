Около 1 тыс. человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом в Москве, находятся под медицинским наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом в Москве, находятся под медицинским наблюдением, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг - друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам, они также были помещены под медицинское наблюдение - часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре", - сообщила Ракова журналистам в среду.
"Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов", - сказала она.
Как отметила Ракова, после подтверждения диагноза заболевшего пассажирам рейса, на котором прибыл пациент, оперативно осуществляется адресная СМС-рассылка.
"Адресатов просят перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. Уже отправлено более 650 сообщений. Быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета", - сказала вице-мэр.
К настоящему моменту в Москве было зафиксировано девять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один из пациентов уже выписан из больницы после полного выздоровления. Остальные проходят необходимое лечение в медицинских учреждениях города.
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