Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0241 GBR   2.1971 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI 34.36 3.23 Brent 37.22 2.86

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.03.2020 20:02

Душанбе будет праздновать Навруз, несмотря на угрозу коронавируса

Мэр Душанбе, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустами Эмомали принял решение отпраздновать Навруз проведением культурных и спортивных мероприятий в таджикской столице 21-22 марта, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

По решению главы Душанбе 21 марта в городе состоятся республиканские соревнования по национальной борьбе "Гуштингири". На следующий день, 22 марта в столице пройдут скачки на кубок "Пойтахт - 2020", сообщил представитель администрации города "Интерфаксу" в среду.

Кроме того, по его словам, в дни празднования Навруза во всех районах города пройдут культурные мероприятия.

Ранее Минздрав Таджикистана неоднократно опровергал сообщения о распространении коронавируса в стране.

В среду в пресс-службе ведомства сообщили, что Минздрав республики совместно с ВОЗ разрабатывает план действий на случай чрезвычайной ситуации в связи с распространением в стране коронавируса Covid-19.

Навруз - праздник прихода весны у иранских и тюркских народов.

Ранее власти Киргизии из-за угрозы распространения коронавируса запретили проведение всех массовых мероприятий по случаю праздника.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, НАВРУЗ, КОРОНАВИРУС, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]