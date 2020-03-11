Душанбе будет праздновать Навруз, несмотря на угрозу коронавируса

Мэр Душанбе, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустами Эмомали принял решение отпраздновать Навруз проведением культурных и спортивных мероприятий в таджикской столице 21-22 марта, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

По решению главы Душанбе 21 марта в городе состоятся республиканские соревнования по национальной борьбе "Гуштингири". На следующий день, 22 марта в столице пройдут скачки на кубок "Пойтахт - 2020", сообщил представитель администрации города "Интерфаксу" в среду.

Кроме того, по его словам, в дни празднования Навруза во всех районах города пройдут культурные мероприятия.

Ранее Минздрав Таджикистана неоднократно опровергал сообщения о распространении коронавируса в стране.

В среду в пресс-службе ведомства сообщили, что Минздрав республики совместно с ВОЗ разрабатывает план действий на случай чрезвычайной ситуации в связи с распространением в стране коронавируса Covid-19.

Навруз - праздник прихода весны у иранских и тюркских народов.

Ранее власти Киргизии из-за угрозы распространения коронавируса запретили проведение всех массовых мероприятий по случаю праздника.