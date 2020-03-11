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Дальнее зарубежье 11.03.2020 20:18

Ситуация в Афганистане чревата дестабилизацией - МИД РФ

МИД РФ выразил обеспокоенность в связи со сложившейся внутриполитической ситуацией в Афганистане, предупредив, что она может иметь негативные последствия для перспектив межафганских переговоров.

"Вызывает обеспокоенность то, что складывающаяся кризисная ситуация чревата дальнейшей дестабилизацией и без того сложной внутриполитической ситуации в стране и негативными последствиями для запуска инклюзивных межафганских переговоров, перспективы которых открылись после заключения американо-талибского соглашения в Дохе 29 февраля ", - говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на официальном сайте в среду.

В МИД РФ напомнили, что 9 марта в Кабуле состоялись две параллельные церемонии инаугурации основных соперников на выборах президента Афганистана Ашрафа Гани и Абудуллы Абдуллы.

В ведомстве призвали "всех ответственных политических деятелей Афганистана руководствоваться исключительно общенациональными интересами, сосредоточить усилия на продвижении процесса национального примирения, ведущего к прекращению гражданской войны и возрождению мирного, единого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркопреступности".

"Готовы и впредь оказывать дружественному афганскому народу всемерную поддержку в интересах скорейшего достижения указанных целей", - заявили на Смоленской площади.

Независимая избирательная комиссия Афганистана в середине февраля, спустя почти пять месяцев, подвела окончательные итоги прошедших 28 сентября выборов и объявила Гани победителем. По данным комиссии, Гани набрал 50,64% голосов, за Абдуллу проголосовали 39,52% избирателей.

Вместе с тем команда действующего премьера Абдуллы Абдуллы опротестовала эти результаты, заявив, что комиссия незаконно приписала Гани более 300 тыс. голосов, не имеющих биометрического подтверждения. Недовольны объявленными итогами комиссии были и другие участники президентской гонки. В комиссии по жалобам на президентских выборах было зарегистрировано более 16,5 тыс. жалоб.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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