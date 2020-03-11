Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0241 GBR   2.1971 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI 34.36 3.23 Brent 37.22 2.86

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 11.03.2020 21:20

Все европейские соревнования по водному поло отменены из-за коронавируса - Европейская лига плавания

Матчи Лиги и чемпионата Европы, а также Лиги чемпионов по водному поло отменены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN) в среду.

" Учитывая текущую ситуацию с распространением коронавируса (COVID-19) по всей Европе и введением более строгих мер по сдерживанию, которые были приняты различными правительствами, LEN принял решение приостановить соревнования по водному поло", - говорится в сообщении.

В частности, перенесены на другие даты матчи четвертьфинала Лиги Европы, запланированные на 28 марта. Таким образом, финалы четырех LEN Trophy (запланированный на 17-18 апреля) и Финал четырех Евролиги ( запланирован на 24-25 апреля), скорее всего, потребуется провести в другие даты.

Квалификационные матчи молодежного чемпионата Европы, запланированные в Стамбуле (Турция), Нетании (Израиль), Манчестере (Великобритания) и на Мальте (с 3 по 5 апреля), отложены на другие даты, "вероятно на середину мая".

Также не состоятся восемь матчей предварительного раунда Лиги Европы и полуфинальный поединок Кубка Европы, которые должны были состояться 10 - 11 апреля.

"LEN выберет наиболее новые даты для этих соревнований. В то же время Лига продолжает мониторинг и оценку ситуации и примет необходимые меры, если потребуются дальнейшие шаги для защиты здоровья и безопасности спортсменов, тренеров", - подчеркивается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ПОЛО/ВОДНОЕ, СОРЕВНОВАНИЯ, ОТМЕНА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]