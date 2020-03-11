Все европейские соревнования по водному поло отменены из-за коронавируса - Европейская лига плавания

Матчи Лиги и чемпионата Европы, а также Лиги чемпионов по водному поло отменены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN) в среду.

" Учитывая текущую ситуацию с распространением коронавируса (COVID-19) по всей Европе и введением более строгих мер по сдерживанию, которые были приняты различными правительствами, LEN принял решение приостановить соревнования по водному поло", - говорится в сообщении.

В частности, перенесены на другие даты матчи четвертьфинала Лиги Европы, запланированные на 28 марта. Таким образом, финалы четырех LEN Trophy (запланированный на 17-18 апреля) и Финал четырех Евролиги ( запланирован на 24-25 апреля), скорее всего, потребуется провести в другие даты.

Квалификационные матчи молодежного чемпионата Европы, запланированные в Стамбуле (Турция), Нетании (Израиль), Манчестере (Великобритания) и на Мальте (с 3 по 5 апреля), отложены на другие даты, "вероятно на середину мая".

Также не состоятся восемь матчей предварительного раунда Лиги Европы и полуфинальный поединок Кубка Европы, которые должны были состояться 10 - 11 апреля.

"LEN выберет наиболее новые даты для этих соревнований. В то же время Лига продолжает мониторинг и оценку ситуации и примет необходимые меры, если потребуются дальнейшие шаги для защиты здоровья и безопасности спортсменов, тренеров", - подчеркивается в сообщении.