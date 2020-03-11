Азербайджан готовит механизм поддержки туризма в связи с убытками из-за коронавируса

В Азербайджане разрабатывается механизм поддержки субъектов туризма в связи с рисками, возникшими из-за коронавируса, заявил глава аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.
"Турпоток в Азербайджан за два месяца этого года вырос. Но в связи с последними событиями в мире, ожидаются изменения в марте-апреле. В связи с этим мы ежедневно ведем наблюдения, собираем информацию об отмене отдельных броней, перелетов, проводим консультации с отельерами и туристическими компаниями», - сказал Гасымов журналистам в среду.
Он также отметил, помимо подробного изучения ситуации на мировом и внутреннем рынке туризма и анализа возможных убытков, обсуждается процесс запуска механизма по поддержке местных субъектов туризма, который не исключает освобождение от налогов, а также процесс субсидирования.
«Это несколько возможных вариантов. После подробного анализа будет точно известно. Эта проблема наблюдается во многих странах мира. Мы должны быть готовы к изменениям на рынке», - подчеркнул Гасымов.
Х.Насирзаде
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