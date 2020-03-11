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Транспорт и связь 11.03.2020 18:05

VW отзывает в РФ 5,742 тыс. машин Skoda Superb II из-за проблем с бортовой электроникой

Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 5,742 тыс. автомобилей Skoda Superb II, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2013-2015 гг, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности", - поясняет ведомство причину отзыва.

Уполномоченные представители ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На машинах будет проведено обновление программного обеспечения блока управления бортовой сети.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, VW, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]