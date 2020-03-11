Из-за угрозы коронавируса в США отменен круглый стол по коронавирусу

Американская организация "Совет по международным отношениям" отменяет запланированные на период с 11 марта по 3 апреля конференции из-за распространения коронавируса Covid-19, сообщило в среду агентство Bloomberg.
В частности, совет отменил запланированный на 13 марта круглый стол под названием "Ведение бизнеса в условиях коронавируса", а также другие круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и события государственного значения по всей стране.
Накануне Ассоциация автомобильных дилеров в Нью-Йорке объявила, что ежегодное нью-йоркское автомобильное шоу перенесено на конец августа 2020 года из-за угрозы коронавируса.
Как отмечает Bloomberg, ссылаясь на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в город Нью-Йорк будет отправлена Национальная гвардия США для оказания помощи в перекрытии мест, где обычно происходят массовые собрания с целью снижения темпов распространения "уханьского" вируса.
Согласно данным агентства, в США из-за нового коронавируса отменено более 50 масштабных корпоративных мероприятий, на которых должны были присутствовать почти миллион участников.
По данным американских СМИ, по состоянию на 11 марта число выявленных заражений коронавирусом в США превысило 1000, зафиксировано 29 летальных исходов, 23 из которых приходятся на штат Вашингтон.
Баку возложил на Ереван ответственность за эскалацию напряженности на госгранице
Азербайджан и Туркменистан подписали пакет документов по итогам переговоров на высшем уровне
Алиев и Бердымухамедов провели переговоры в формате тет-а-тет
VW отзывает в РФ 5,742 тыс. машин Skoda Superb II из-за проблем с бортовой электроникой
Цена нефти Brent в 2020г упадет до $43/барр., к концу 2021г вернется на $60/барр. из-за падения добычи в США - EIA
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Террористы активизировались в приграничных районах на севере Афганистана - СГБ Узбекистана
Минздрав Киргизии будет отправлять на домашний карантин по коронавирусу всех прибывших из 16 стран
США в партнерстве с ВОЗ передали Киргизии средства защиты для борьбы с коронавирусом
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта