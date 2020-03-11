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Здравоохранение 11.03.2020 16:49

Из-за угрозы коронавируса в США отменен круглый стол по коронавирусу

Американская организация "Совет по международным отношениям" отменяет запланированные на период с 11 марта по 3 апреля конференции из-за распространения коронавируса Covid-19, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В частности, совет отменил запланированный на 13 марта круглый стол под названием "Ведение бизнеса в условиях коронавируса", а также другие круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и события государственного значения по всей стране.

Накануне Ассоциация автомобильных дилеров в Нью-Йорке объявила, что ежегодное нью-йоркское автомобильное шоу перенесено на конец августа 2020 года из-за угрозы коронавируса.

Как отмечает Bloomberg, ссылаясь на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в город Нью-Йорк будет отправлена Национальная гвардия США для оказания помощи в перекрытии мест, где обычно происходят массовые собрания с целью снижения темпов распространения "уханьского" вируса.

Согласно данным агентства, в США из-за нового коронавируса отменено более 50 масштабных корпоративных мероприятий, на которых должны были присутствовать почти миллион участников.

По данным американских СМИ, по состоянию на 11 марта число выявленных заражений коронавирусом в США превысило 1000, зафиксировано 29 летальных исходов, 23 из которых приходятся на штат Вашингтон.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, МЕРОПРИЯТИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]