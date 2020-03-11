Из-за угрозы коронавируса в США отменен круглый стол по коронавирусу

Американская организация "Совет по международным отношениям" отменяет запланированные на период с 11 марта по 3 апреля конференции из-за распространения коронавируса Covid-19, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В частности, совет отменил запланированный на 13 марта круглый стол под названием "Ведение бизнеса в условиях коронавируса", а также другие круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и события государственного значения по всей стране.

Накануне Ассоциация автомобильных дилеров в Нью-Йорке объявила, что ежегодное нью-йоркское автомобильное шоу перенесено на конец августа 2020 года из-за угрозы коронавируса.

Как отмечает Bloomberg, ссылаясь на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в город Нью-Йорк будет отправлена Национальная гвардия США для оказания помощи в перекрытии мест, где обычно происходят массовые собрания с целью снижения темпов распространения "уханьского" вируса.

Согласно данным агентства, в США из-за нового коронавируса отменено более 50 масштабных корпоративных мероприятий, на которых должны были присутствовать почти миллион участников.

По данным американских СМИ, по состоянию на 11 марта число выявленных заражений коронавирусом в США превысило 1000, зафиксировано 29 летальных исходов, 23 из которых приходятся на штат Вашингтон.