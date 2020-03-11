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ТЭК 11.03.2020 16:52

ОПЕК понизила из-за COVID-19 прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020г на 0,92 млн б/с

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн б/с из-за коронавируса.

"Рост мирового спроса на нефть в 2020 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,92 млн б/с - до 0,06 млн б/с. Влияние вспышки Covid-19 (коронавируса - ИФ) на транспортный и промышленный секторы в Китае стали основной причиной этого пересмотра. Кроме того, предполагается, что вспышка повлияет на рост спроса на нефть в таких странах, как Япония, Южная Корея, Европа, ОЭСР и некоторых странах Ближнего Востока, а также в США. В текущем прогнозе спроса на нефть на 2020 год также учитывалась понижательная корректировка перспектив мировой экономики", - говорится в отчёте картеля.

Предполагается, что общий мировой спрос на нефть в 2020 году составит 99,73 млн б/с. При этом во втором полугодии 2020 года ожидается более высокий уровень потребления, чем в первом полугодии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, СПРОС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]