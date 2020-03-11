Норвегия в связи с угрозой коронавируса отменила совместные с НАТО учения

Вооруженные силы Норвегии, приняв во внимание ситуацию с коронавирусом, отменили совместные с НАТО учения Cold Response, сообщают в среду западные СМИ.

"(Распространение - ИФ) коронавируса вышло из-под контроля", - заявил журналистам глава оперативного центра армии Норвегии Руне Якобсон.

"Мы лучше сохраним боевой потенциал нашей армии, так что мы сможем поддержать общество в то беспокойное время, которое грядет", - добавил он.

СМИ напоминают, что учения Cold Response при участии 15 тыс. военных НАТО и ее партнеров должны пройти с 12 по 18 марта.

Cold Response - проходящие с 2006 года учения ВС Норвегии, в участии в которых приглашаются союзникb Норвегии по НАТО.