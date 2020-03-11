Норвегия в связи с угрозой коронавируса отменила совместные с НАТО учения

Вооруженные силы Норвегии, приняв во внимание ситуацию с коронавирусом, отменили совместные с НАТО учения Cold Response, сообщают в среду западные СМИ.
"(Распространение - ИФ) коронавируса вышло из-под контроля", - заявил журналистам глава оперативного центра армии Норвегии Руне Якобсон.
"Мы лучше сохраним боевой потенциал нашей армии, так что мы сможем поддержать общество в то беспокойное время, которое грядет", - добавил он.
СМИ напоминают, что учения Cold Response при участии 15 тыс. военных НАТО и ее партнеров должны пройти с 12 по 18 марта.
Cold Response - проходящие с 2006 года учения ВС Норвегии, в участии в которых приглашаются союзникb Норвегии по НАТО.
Президент Азербайджана утвердил новый состав комиссии по восстановлению и реконструкции пострадавших от оккупации территорий в результате военных действий
Президент Азербайджана утвердил новый состав комиссии по приведению деятельности ППП в соответствие с международными стандартами
Баку возложил на Ереван ответственность за эскалацию напряженности на госгранице
Власти Азербайджана усилят надзор на финансовом рынке в условиях удешевления нефти - премьер
ЛУКОЙЛ в конце года планирует принять окончательное инвестрешение по месторождению D33 на шельфе Балтики
Алекперов: расчетный размер дивидендов за 2019г составляет 542 рубля на акцию
Финал Кубка Федерация в Будапеште отложен из-за коронавируса - Международная федерация тенниса
Более 25 пассажиров прибывших в Баку авиарейсом из Италии помещены на карантин
Еще восемь случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в РФ за сутки - штаб
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта