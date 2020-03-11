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Дальнее зарубежье 11.03.2020 21:33

Норвегия в связи с угрозой коронавируса отменила совместные с НАТО учения

Вооруженные силы Норвегии, приняв во внимание ситуацию с коронавирусом, отменили совместные с НАТО учения Cold Response, сообщают в среду западные СМИ.

"(Распространение - ИФ) коронавируса вышло из-под контроля", - заявил журналистам глава оперативного центра армии Норвегии Руне Якобсон.

"Мы лучше сохраним боевой потенциал нашей армии, так что мы сможем поддержать общество в то беспокойное время, которое грядет", - добавил он.

СМИ напоминают, что учения Cold Response при участии 15 тыс. военных НАТО и ее партнеров должны пройти с 12 по 18 марта.

Cold Response - проходящие с 2006 года учения ВС Норвегии, в участии в которых приглашаются союзникb Норвегии по НАТО.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НОРВЕГИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]