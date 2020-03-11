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Дальнее зарубежье 11.03.2020 21:46

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Евросоюз приступил к реализации новой экологической модели развития, провозгласив переход к циркулярной (круговой) экономике.

Европейская комиссия приняла в среду план действий, который объявлен одним из основных строительных блоков европейского экологического курса (European Green Deal).

Его цель - привести экономику ЕС в соответствие с "зеленым" будущим, укрепить конкурентоспособность при одновременной защите окружающей среды, обеспечить, чтобы используемые ресурсы сохранялись как можно дольше.

"У нас есть только одна планета Земля, но к 2050 году мы будем потреблять ее (ресурсы), как если бы их было три, - заявил на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс. - Новый план сделает циркуляцию главным направлением нашей жизни и ускорит зеленый переход нашей экономики".

План действий направлен на то, чтобы устойчивое производство и потребление в ЕС стали нормой. Товары, размещенные на рынке ЕС, дожны быть рассчитаны на более длительный срок эксплуатации, повторное использование, ремонт и переработку, а также включать как можно больше переработанного материала вместо первичного сырья. Одноразовое использование будет ограничено, преждевременное устаревание предотвращено, а уничтожение без утилизации непроданных товаров длительного пользования запрещено. Потребители будут получать надежную информацию о ремонтопригодности и долговечности изделий, чтобы делать экологический выбор.

Еврокомиссия приступит к разработке нормативно-правовых мер в таких областях, как увеличение срока службы электронных гаджетов, батарей и транспортных средств, улучшение сбора и переработки отходов. Будут приняты новые обязательные требования к упаковке товаров, составу пластмасс, возможностям вторичного использования текстиля, строительству зданий.

Новая законодательная инициатива нацелена на замену одноразовой упаковки, посуды и столовых приборов в сфере общественного питания, минимизацию отходов.

Европейский "Зеленый курс", представленный главой Еврокомиссией Урсулы фон дер Ляйен 11 декабря 2019 года, содержит дорожную карту к "климатически нейтральной" экономике, в которой рост не привязан к потреблению ресурсов. По подсчетам ЕК, циркулярная экономика может к 2030 году дополнительно увеличить ВВП ЕС на 0,5%, создав около 700 000 новых рабочих мест.

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Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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