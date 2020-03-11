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ТЭК 11.03.2020 17:34

ОПЕК в борьбе за рынок в 2020г увеличит добычу нефти на 0,5 млн б/с, в 2021г - еще на 0,2 млн б/с - EIA

ОПЕК по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта, где не было принято решения о продлении сделки, поставит целью завоевание доли мирового нефтяного рынка, а не его балансирование, пишет управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете.

EIA прогнозирует, что с апреля по декабрь 2020 года средняя нефтедобыча в странах ОПЕК составит 29,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем первого квартала в 28,7 млн б/с. В 2021 году, ожидают эксперты, производство нефти стран ОПЕК вырастет до 29,4 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]