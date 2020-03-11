ОПЕК в борьбе за рынок в 2020г увеличит добычу нефти на 0,5 млн б/с, в 2021г - еще на 0,2 млн б/с - EIA

ОПЕК по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта, где не было принято решения о продлении сделки, поставит целью завоевание доли мирового нефтяного рынка, а не его балансирование, пишет управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете.

EIA прогнозирует, что с апреля по декабрь 2020 года средняя нефтедобыча в странах ОПЕК составит 29,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем первого квартала в 28,7 млн б/с. В 2021 году, ожидают эксперты, производство нефти стран ОПЕК вырастет до 29,4 млн б/с.