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Транспорт и связь 11.03.2020 17:45

Lufthansa отменяет 23 тысячи рейсов из-за коронавируса

Lufthansa отменяет 23 тысячи рейсов из-за коронавируса в период с 29 марта по 24 апреля, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы группы компаний.

"В сумме все пассажирские авиалинии группы компаний отменяют 23 тысячи полетов. В ближайшие недели ожидаются новые отмены", - сказано в сообщении.

В основном отменяются полеты в Европе, в Азию и на Ближний Восток, пассажирам советуют перед вылетом проверять статус рейса онлайн.

В группу компаний Lufthansa входят пассажирские авиакомпании Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, РЕЙСЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]