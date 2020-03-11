Lufthansa отменяет 23 тысячи рейсов из-за коронавируса в период с 29 марта по 24 апреля, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы группы компаний.

"В сумме все пассажирские авиалинии группы компаний отменяют 23 тысячи полетов. В ближайшие недели ожидаются новые отмены", - сказано в сообщении.

В основном отменяются полеты в Европе, в Азию и на Ближний Восток, пассажирам советуют перед вылетом проверять статус рейса онлайн.

В группу компаний Lufthansa входят пассажирские авиакомпании Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.